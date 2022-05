Je suis Thiery DOSSA, jeune béninois dynamique, ma première passion (qui prend une bonne partie de moi même et de mon travail) est le développement personnel. Ma deuxième est donc le développement technologique sous toutes ces formes... Vous pouvez sans doute comprendre que mon entreprise vient totalement de mes passions. L'échange entre humain étant d'une grande valeur pour moi, je commets souvent le P'tit mignon péché de me faire vite ami au gens...

Très assoiffé déjà de faire ta connaissance, Prière me send un texto et on commence...

Salut à toi mon ami...

Thiery DOSSA

Membre JCI Océan (Bénin)



Mes compétences :

Gestion

Développement personnel

Publicité en ligne

SMS

Design graphique

Réseaux sociaux

Community management

Web design