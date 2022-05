Thiery NICOLAS

Je viens d'obtenir une licence professionnelle en transport et logistique à l'Institut Supérieur du Transport et de la Logistique Internationale.

Durant mes 3 années d'études après le bac, j'ai effectué de l'apprentissage chez Renault Technocentre, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience de la vie professionnelle tout en continuant mes études.

Je recherche un emploi dans le domaine de la logistique si possible, mais je ne suis pas contre toute autres propositions intéressantes qui pourraient s'éloigner légèrement de mon cœur de métier.



Mes compétences :

Automobile

Commissionnaire de transport

Industrie automobile

Logistique

Transport