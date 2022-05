Thifany LAMY

Bonjour,



Après 2 ans de BTS "négociation relation client" et la validation d'une licence "Marketing - Communication" en alternance, je désire poursuivre vers un Master "Management - Commerce et Entrepreneuriat Pour ce faire, je suis à la recherche d'une société ayant des besoins dans ces domaines.



D'un naturel dynamique et souriante, je sais m'adapter à toutes structures.









Mes compétences :

Technique de ventes

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Microsoft Office

Relation client