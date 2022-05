Thilo HERBILLON

J’ai été attiré très tôt par les biotechnologies et dés que j'ai pu , j'ai orienté mes études dans ce secteur.



La qualité et la rigueur de l’enseignement dispensé dans les établissements que j’ai fréquenté m’a permis de réaliser avec méthode les travaux qui m’ont été confiés, d’en analyser les résultats et d’en rendre compte. J’ai vraiment pu participer pleinement aux travaux menés dans ces laboratoires.



Ces premières expériences professionnelles ont renforcé mon désir de mettre les connaissances que j’ai acquises au service d’un laboratoire de recherche car chercher à comprendre, participer à l’avancée des connaissances est un domaine enthousiasmant dans lequel je souhaite m’investir.





Mes compétences :

Regressi

Bases de données: SmartGene, PubMed, HCV Database

Microsoft Office

Biotechnologies

Biochimie

Enzimologie