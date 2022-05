Les différents stages que j'ai occupé au cours de mon cursus m'ont permis d'acquérir une expérience riche et diversifiée dans le domaine de la comptabilité.



Diplômé d’un BEP Comptabilité et d'un Bac Professionnel en comptabilité et gestion des entreprises,je complete ma formation avec un BTS comptabilité et gestion des entreprises en alternance.



Je suis actuellement comptable au sein d'un société dans l'immobilier depuis plus d'un an.