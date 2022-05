Thimoléon NOUMEDEM-GUETSA

« Il faut avoir de l’intérêt, de l’enthousiasme, de la passion et être positif, optimiste et sociable pour aspirer a plus de respect, de succès et d’argent » ; pour avoir lu « LA MAGIE DE VOIR GRAND » de DAVID J. SCHWARTZ, et surtout pour l’avoir relu et médité, tout homme peu atteindre le sommet de toute Sciences.

Moi, j’ai eu le privilège de le lire et depuis lors, l’assurance que j’ai est débordante ; ceci dit, après avoir parcouru à peu près quatre entreprises de différent secteur d’activité en quelques années et continuant à être solicité par des chefs d’entreprise, j’ai compris non seulement que mon enthousiasme était transcendant mais aussi que j’ai une force de management inexplorée et incontestable mais surtout que « on ne se fait pas de l’argent dans le business de quelqu’un » donc il faut créer.

Aujourd’hui, je me considère comme un « INTRAPREUNEUR » et je suis ouvert pour des challenges d’envergure International pour poursuivre ma course vers ma devise qui est « CREER-DEVELOPPER-MANAGER » et ainsi réaliser l’ambition de transformer par mon travail, mon enthousiasme et ma détermination une équipe de professionnel et créer une entreprise citoyenne.



Thimo-léon Noumedem



