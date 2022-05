Thimotee PHAM

J’ai rejoins le Groupe Casino en mars 2010 comme adjoint au Directeur de projet. En avril 2011, je me suis vue confier la charge de gérer toute la partie maintenance, travaux de rénovation et gestion d’économie d’énergie du groupe au Vietnam.

Mon travail consiste a rendre la technique plus performante en limitant les pannes, optimiser le cout des operations et reduire la consommation energetique de nos batiments.



Mes compétences :

Dirige un département technique de 200 personnes

Conduite de projets internationaux bilingue angl.

Développement commercial, prospection

Gère des budgets et alloue des ressources

Identification des consommations énergétiques

Audit des installations techniques

Proposition des solutions adaptées

Mise en place des procedures et prg. de formation