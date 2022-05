Thimotey TSAN

Je suis actuellement en 5è,e année à EPITECH Strasbourg.



Ce cursus me permet de développer une certaine rigueur, une indépendance ainsi q'une méthode de travail autodidacte et efficace qui sont nécessaires à la vie d'entreprise.



Dans cette formation, je suis parfois amené à être chef dans divers projets où les groupes peuvent aller de 2 à 5 personnes. Cela m'a permit de découvrir le travail de groupe ainsi que tout ce qui s'y accompagne tels que la gestion du temps et du projet.



Au cours de l'année passé, j'ai pu suivre le cursus proposé par une université partenaire à Epitech. Ce qui m'a amené à Shanghai. Ca a été une très bonne expérience que ce soit au niveau universitaire, relationnel ou professionnel. J'ai passé une année dans une prestigieuse université de Shanghai, côtoyer des personnes de tout horizons, qui m'auront amené à travailler 4 mois dans une société.





Je suis actuellement à la recherche d'un part-time (3 jours par semaine)/stage de fin d'etudes.



Mes compétences :

Langage c

Développement

C

Informatique

Unix

Linux

Windows

Programmation

Web