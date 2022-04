Alexandre ERNY

Je suis étudiant à EPITECH.

En parallèle de mes études, je suis également Assistant Epitech Région.

Cette fonction consiste à effectuer de l'aide pédagogique auprès des étudiants de première année, mais également à la participation aux actions de communication de l'école.



Je dispose des compétences suivantes :

Langues : Anglais (810 au Toeic), Espagnol.

Languages : ActionScript, C, C++, C#, CSS, HTML, PHP, SQL.

Bibliothèques : Qt, SDL, SFML, XNA

Systèmes d'exploitation : FreeBSD, GNU/Linux (distributions Debian, Fedora, Ubuntu), Mac Os X, Windows XP/Vista/7.

Logiciels : Apache, Code::Blocks, Emacs, mySQL, NetBeans, Putty, UltraVNC, Visual Studio.



Mes compétences :

C++

C standard

C#

PHP

Qt4

HTML/XHTML

JAVA

Opengl

Unity

ASM

UNIX

Actionscript

SQL

GNU/Linux