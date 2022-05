Thinh-Kham TRAN

Mes compétences



Transformation Informatique

- Stratégie de gouvernance et d’organisation des fonctions informatiques

- Conduite du changement à la suite de réorganisation/fusion d’équipes

- Industrialisation des services de production

- Conseil et accompagnement méthodologique (démarche ITIL, gestion de projet technique…)



Achats et Rationnalisation de coûts

- Identification des chantiers de rationalisation et rédaction des business case associés

- Conduite d'appels d'offres

- Négociations commerciales et formalisation contractuelle

- Suivi analytique et mécanismes de refacturation interne des économies

- Montage contractuel des missions avec engagements sur objectifs et honoraires variables



Optimisation des services éditiques et télécoms

- Etat des lieux, audit de performances et études d’externalisation des centres éditiques

- Définition des normes & standards d'exploitation éditique (SLA, PRA…)

- Schéma directeur téléphonie

- Pilotage de déploiements d'installation téléphonique

- Gestion opérationnelle d’un back-office Réseaux & Téléphonie



Direction de projets

- Capacité à piloter et à sécuriser un projet de Delivery (MOA, MOE) dans son ensemble

- Gestion de programme : pilotage, indicateurs d'avancement et reporting vers les comités de Direction

- Taille de la plus grande équipe projet sous ma responsabilité : 9 personnes



