Thiollet CLAIRE

Actuellement chez Du Pareil Au Même, mode enfantine, où mon expérience n’a cessé d’évoluer. Professionnelle de la vitrine, vecteur essentiel de l’identité visuelle, je maitrise parfaitement les techniques de mise en valeur des produits. Réaliser un impact visuel cohérant et attractif en fonction du plan d’activité commercial. Elaborer une mise en scène et un cahier des charges, briefer les graphistes, gérer le budget et le suivi de fabrication du décor, ainsi que les différentes relations avec les prestataires, former les équipes de ventes à la bonne mise en place des vitrines.

Créative, persévérante, pédagogue, réactive, autonome.

Je souhaite, aujourd’hui poursuivre mon évolution professionnelle et mettre mon savoir-faire à profit en intégrant une autre entreprise pour laquelle l’identité visuelle est au cœur de sa stratégie.







Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Présentation visuelle

Formation équipe de vente aux technique de présent

imaginer et creer un espace visuel

Mode enfantine

Scénographie