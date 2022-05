Thion MATHIEU

Gérant MT - Formation : Organisme de formation aux métiers de la sécurité et de la prévention

Formateur professionnel métiers de la sécurité :

- Moniteur Sécurité privée

- Moniteur Sécurité Incendie

- Moniteur Secourisme

- Moniteur Prévention des Risques Terroristes

- Moniteur Palpation de Sécurité et évènementiel

- Moniteur Gestion de conflit

- Moniteur Gestion des situations conflictuelles dégradées ( Self défense professionnelle)

- Moniteur Krav Maga FEKM