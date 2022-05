Thiphaine AOUELI

Après 8 ans en Chine je suis rentrée en France où je travaille actuellement comme coordinatrice à Kedge Business School. Mon expérience professionnelle antérieure comprend barman et saisonnière (rien de mieux que de cueillir des pommes pour gagner de l'argent quand vous êtes un étudiant!), enseignante, chef de projet et consultante en recrutement..



Je suis toujours ouverte aux nouveaux projets, d'échanges d'idées et veux étendre mes contacts, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message.



Je suis actuellement en cours d'écriture de ma VAE en master négociation internationale.



Mes compétences :

Cross cultural management

Force de proposition

Adaptabilité

Sales Force

Autonomie professionnelle

Gestion de projet