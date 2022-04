Hélène BLANCHARD

Bienvenue sur mon profil:

Passionnée par les relations humaines, j'ai le goût du challenge, du partage et de l'apprentissage.

J'ai donc choisi très tôt de métisser mes expériences, professionnelles et de vie, à l'étranger pour me confronter à d'autres réalités culturelles, d'autres méthodes pédagogiques, d'autres approches managériales (10 ans d'apprentissage du mandarin, 2 ans en Asie, 4 ans en Amérique Latine, 1 an en Afrique).

15 ans d'expériences croisées dans le monde la formation, en développement commercial et en animation, adossées à un parcours académique en négociations internationales et interculturelles me permettent aujourd'hui de vous proposer un accompagnement riche et opérationnel.

Jusqu'à maintenant, j'ai été notamment capable:

-de créer et d'animer des modules de formation, "vente/négociation"​ à l'EDHEC et auprès d'écoles d'ingénieurs,"travail en mode interculturel"​, "négociation"...

-de piloter le développement commercial d'une région, entre autre pour le leader européen de la formation continue CEGOS en intra et en inter

-de mettre en place des projets comme la création d'une cellule Asie destinée à la préparation et à la formation de futurs expatriés sur le management interculturel

Aujourd'hui, j'accompagne salariés et étudiants sur le développement des compétences commerciales et relationnelles (techniques de vente, techniques de négociation, management interculturel...).

Et je développe une entreprise dans la distribution de produits de développement durable.

Quelques convictions: "Ayez le courage de bousculer l'ordre établi, d'entreprendre et de considérer sa vie comme la plus belle des aventures", Jacques Attal

"C'est de la folie d'espérer de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose", Albert Einstein



Mes compétences :

Relation client

Animation commerciale

Animation de formations

Techniques de vente et négociation

Négociation

Grands comptes

Vente

Formation professionnelle continue

Commercial

Formation