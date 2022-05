Thiriez FRANCE

Animatrice pour jeunes enfants, vendeuse, livreuse, secrétaire, saisonnière agricole ; mon parcours d'emplois est entrecoupé de périodes de chômage occupées à me former ou simplement profiter de la vie et des valeurs qui me sont chères (famille, amis, loisirs).

Parmi ces loisirs, certains m'ont procuré outre le plaisir que j'en retire, celui de le partager en y trouvant une reconnaissance personnelle et financière.

A ce jour, je souhaite axer plus particulièrement mon activité sur la communication des différentes compétences que j'ai acquises, et par le biais de ces échanges, accroître et explorer ma créativité.



Mes talents : chanter (jazz, folk, ballades, a capella, comment s'y préparer), écrire (un de mes poèmes a servi de publicité pour le site "écrits vains"), jardiner (en bio du semis au "marché" en innovant goûts et couleurs du fruit à la recette !), faire des bouquets, être en pleine nature, randonner, dessiner, photographier (quelques expos), tresser (du tissage à la vannerie (rotin et un peu d'osier) en passant par le macramé (mon premier hamac !)).



Mes compétences :

Écriture