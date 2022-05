Thiriez MATHIEU

Bonjour,



actuellement en poste depuis 2003, je recherche des partenariats pour la création de mobiliers, de déco d'intérieurs, voir de projets d'agencement intégrant des produits verriers. Passionné par cette matière, je suis à son contact depuis toujours, et j'ai la chance d'être entouré également de personnes qui le sont me permettant ainsi d'être au courant des dernières innovations ou des problèmes rencontrés lors de réalisations, ceux qui me donnent l'avantage d'être réactif, et d'apporter des solutions rapidement.







Mes compétences :

Dynamisme

Suivi de chantiers

Communication

Suivi clientèle

Conscience professionnelle