Hervé MATHIEU

Après dix années en charge du marketing international pour certains des plus grands noms du luxe français (CHANEL, JEAN-PAUL GAULTIER, MAUBOUSSIN...), je suis devenu Consultant spécialisé dans la CREATION DE PARFUMS et de COSMETIQUES à forte valeur ajoutée.



Mon coeur de métier est le DEVELOPPEMENT ET LE LANCEMENT DE PRODUITS de haut de gamme pour les marques qui désirent se diversifier sans investir dans une structure coûteuse, en réduisant leur niveau de risque.



Je pilote pour mes clients chaque étape du développement des produits, depuis la stratégie marketing jusqu'à l'industrialisation en passant par le design, le développement des senteurs et la communication.



J'optimise les ressources et les coûts, garantissant à mes clients le meilleur niveau de service au meilleur prix.



Avec l'expérience de plus de 100 développements de produits parfums et cosmétiques, je suis un multispécialiste de la création de produits de marque.



Mes compétences :

Conseil

Luxe

Création

Packaging

Marketing

Cosmétique

Parfum