Thiziri SLIMANI

Plus qu’une spécialisation, étudier le tourisme m’a permis de m’ouvrir à la complexité des systèmes territoriaux. Après deux années de BTS, très riches en enseignements et expériences,c’est avec enthousiasme que je souhaite m’affirmer en tant que professionnelle accomplie.



Mon objectif est donc d’intégrer une structure où je pourrai développer une expertise thématique et pratique. Je suis actuellement à la recherche de projets dans lesquels m’investir.



Compétences :

Anticipation, gestion de l'urgence, force de propositions, écoute active.



Mes compétences :

Vente

Voyage

Marketing

Tourisme

Commerce