Thobois ERIC

Poste précédent ( infra services )

Directeur Régional pour les agences de Lens, Metz, Alsace Franche comté et lyon.

En charge de la mise en place et du suivi de la stratégie de projet sur les dossiers des agences.

Missions :

- définition de la stratégie du projet,

- suivi du bon déroulement du dossier et appui auprès des opérationnels,

- contrôle du respect de la stratégie initiale et du respect du contrat de MOE,

- relation clientèle avec la MOA,

- suivi et planification du chiffre d'affaire prévisionnel global (CA prévisionnel annuel : 5,6millions d'€),

- planification des équipes techniques pour la réalisation des projets et le respect de la commande.