Cancouet ERIC

Outil informatique :

Traitement de texte et tableur

"Photoshop", notions sur "Illustrator"

Logiciel "Vue d'Esprit", logiciel d'image de synthèse et video

Logiciel de CAO - "Charly robot"

Notions sur logiciels "Rhino", "Solidworks", "Blender", Indesign, Illustrator...



Travaux manuels :

Maquettes : bois, résines polyuréthanes

Sculpture et modelage

Conception de moules en résine époxy, en silicone.

Moulage en résine PU, silicone, plâtre.

Coloration de silicones.

Peinture acrylique de figurines.



Rédaction :

documents historiques, généalogiques, archéologiques et pédagogiques sur l'histoire des sciences et techniques, Book de Design.



Mes compétences :

Moulage

Créatif

Rédacteur

Pédagogue

Technicien

Modelage

Sculpture

Dessin technique

Design produit

Animation 3D