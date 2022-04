Aline FILALI

Forte de plus de 10ans d'expériences professionnelles au carrefour du commercial, de la communication et du marketing. Je suis réactive, curieuse, et polyvalente, et dotée d'une bonne capacité d'analyse. Avec une approche toujours positive, dynamique et avant tout commercial.

J'ai envie, aujourd'hui de rejoindre une entreprise qui favorise la pluralité des profils et qui propose de s'investir dans une réelle dynamique de projet commercial en développant la Relation Client.