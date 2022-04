Aurélia GERMON

Chargée de médiation pour des institutions culturelles pendant 10 ans, je suis actuellement chargée du cours "Patrimoine Scientifique et Technique" dans les universités et les écoles d'art.



Forte de mon expérience de conférencière au Musée des arts et métiers, je propose aux établissements d'enseignement des cours de culture scientifique, d'histoire des sciences ou encore de ateliers de médiation culturelle.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Médiation scientifique

Conception-rédaction

Médiation culturelle

Enseignement universitaire