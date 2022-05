Tholin PATRICK

Pharmacien de formation officinale,je recherche tout poste de responsable auprès des pharmacies pour le compte d'un laboratoire ou d'un répartiteur pharmaceutique.Dynamique au tempérament commercial,je suis un homme de terrain.Ayant par ailleurs un gout inné pour la pédagogie,je suis également ouvert à toute proposition de formateur dans un domaine similaire.

J'ai également l'expérience de la parapharmacie en GMS, domaine que j'affectionne particulièrement.

En outre et dans un tout autre cadre d'activités,je possède des qualités rédactionnelles irréprochables qui me valent d'etre rédacteur web sur parissaintgermain.com ou vous pouvez lire mes articles sous la plume de Patrick.Tholin,à ce titre,je suis également ouvert à toute offre de poste de rédacteur web dans le domaine sportif de préférence.

A ce jour,j'évoluais dans le domaine du marketing relationnel, spécialisé dans une gamme de produits de santé et de bien-etre pour le compte d'une Multi-nationale allemande,mais j'ai ensuite été recruté comme Pharmacien responsable de la parapharmacie E.Leclerc de St-Gilles-Croix-De Vie(Vendée) en qualité de responsable- manager RH et financier de cet espace poste que j'ai quitté pour prendre du recul et de la réflexion.

Je reste à votre entière écoute pour toute proposition professionnelle,ayant toujours le besoin de m'épanouir pleinement jusqu'au bout de ma carrière.



Mes compétences :

Excellente orthographe

Tempérament marqué

Aimant travailler en équipe

Commercial

Persévérance

Fidélisation client

Conseil

Service client

Autonomie professionnelle

Optimisation des process

Merchandising

Assiduité