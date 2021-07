Thomas BLANCHET

Directeur Informatique avec 17 ans d’expérience dans différents domaines de l’informatique Infrastructure et Opérationnelle :

• En charge de l'Architecture Informatique Infrastructure et des équipes techniques opérationnelles mondialement (200 sites dans 25 pays, 30000 employés). Reporte au responsable Informatique Opération et Infrastructure monde, basé aux Etats Unis

• Management de 40+ collaborateurs et consultants en Europe, Etats-Unis et Asie

• Responsable du budget Informatique Infrastructure monde pour toutes les divisions Harman

• Gouvernance technique des sous-traitants





Expertise:

• Réseaux et sécurité (Cisco, CheckPoint…)

• Communication Unifiée (Cisco VoIP, Call Center, WebEx, Skype for business…)

• Datacenter

• Stockage (EMC, HP)

• Sauvegarde

• Cloud (AWS, Azure, Office365)

• Virtualisation

• Server Windows et Linux

• Plan de reprise d’activité

• Câblage

• Outsourcing

• Licences logicielles (Microsoft, Cisco, VMware, SuSE, Redhat, Oracle…)



Certifié PMP et ITIL v3







Rejoignez mes contacts IT sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/thomasblanchet



