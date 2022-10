Thomas BONNARDOT

Formation initiale : double diplôme Toulouse Business School - Technische Universität Berlin (spécialisation finance).



Formation continue : finance (SAP, normes IAS/IFRS et US GAAP, contrôle de gestion, comptabilité, fiscalité), ressources humaines (paie) et gestion commerciale.



22 ans d'expérience : finance, ressources humaines, management et administration.



Expérience professionnelle : principalement dans des grands groupes internationaux mais également auto-entrepreneur.



Secteurs d'activité variés : logistique, transport, environnement, secteur public, cosmétiques, construction