Thomas BOURGUE

Ingénieur en télécommunications de formation, je réalise des sites internet depuis 1995, avec une approche particulière : je suis à la fois développeur et graphiste, ce qui me permet d'avoir une vision globale et cohérente de la gestion d'un projet internet, de mettre en adéquation l'ergonomie avec les technologies utilisées. Je suis tout particulièrement intéressé par l'évolution du développement vers les CMS, mais maîtrise aussi bien le HTML, les CSS et leur adaptation à tous les navigateurs existants, que le PHP et Flash.



Je suis par ailleurs webmaster / rédacteur en chef du site Sancho does Asia (http://www.sancho-asia.com) spécialisé dans le cinéma asiatique, l'une des références françaises dans le domaine, et journaliste (Asian Cult Cinema, Mad Movies, Mad Asia, Continent Zéro).



Compétences linguistiques : anglais (fluent), espagnol (fluent).