Thomas CABOTIAU

Membre du collectif Fairweb Factory à Lyon spécialisé dans la communication digitale & print, je suis développeur Web indépendant et spécialisé WordPress.

Mes compétences dans le domaine du web sont les suivantes :



- Expertise en développement Front end et Back end sur le CMS Wordpress

- Développement PHP 5

- Intégration Web CSS3

- Utilisation du framework CSS Bootstrap

- Développement javascript (Jquery, Ajax)

- SGBD MySQL, Access, Méthode Merise

- Administration de serveur Web sous Linux



Autres compétences

- Montage vidéo avec Premiere Pro et After Effects

- Connaissance de Smarty (moteur de templates)



A côté de l'informatique, je suis également titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif en Spéléologie et descente de canyons. Passionné de voyages, j'ai effectué un tour du Monde pendant un an en 2009.



Mes compétences :

PHP5

MySQL

Wordpress

CSS3

Javascript

Webdesign