Thomas CAPPONE

De formation technique en ingénierie aéronautique (ENAC), j'ai évolué vers des fonctions mêlant responsabilités opérationnelles et commerciales auprès de grands comptes de l'industrie aéronautique tels que Thales, Airbus, Liebherr-Aerospace, Dassault Aviation, Safran Snecma, Comac.



Mes expériences en tant que responsable programme et chef de projet m'ont permis d'acquérir des savoir-faire solides en pilotage d'activités, en coordination et en gestion de comptes clients.

Mon approche dans le travail est, à l'image de mon parcours dans le domaine du services en ingénierie, résolument orientée vers l'accompagnement et la satisfaction client, vers le travail d'équipe, la proactivité, la culture du résultat.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bid management

Relation clients

Chiffrage et mise en place de devis

Management d'équipe

Ingénieur système

Systèmes embarqués

Systèmes Cockpit

FMS

ATC/ATM

Reporting

Gestion des coûts/du planning

Maitrise des risques

Maitrise d'oeuvre

Amélioration continue

Simulateur de vol

V&V

Bureau d'études

Interlocuteurs multiculturels

Réponse aux appels d'offres

Négociation

Management

Coordination

Appels d'offres

Aéronautique

Management transversal