Thomas CHABROUT-JULLIEN

Après des études en techniques et économie de la construction, du BEP jusqu'à une licence professionnelle, j'ai désormais 5 années d'expérience en tant que collaborateur dans une petite agence d'architecture. J'ai fait preuve d'une certaine polyvalence à la fois sur le dessin, l'économie en phase projet, appels d'offres et suivi comptable des travaux, sur des projets publics en neuf et patrimoine. Je compte désormais me spécialiser sur les méthodes de conception en BIM (maquette numérique paramétrique 3D), afin d'élaborer des projets de meilleure qualité et faciliter les échanges de données entre tous acteurs de l'opération, à toutes les phases, de l'avant-projet jusqu'à l'achèvement et l'exploitation du bâtiment.



Mes compétences :

Microsoft project

Sketchup

Autocad

Métrés et Descriptif des travaux du tout corp

DCE et analyse des offres reçues

Suivi des travaux

CCTP

Métré sur site ou sur plan

Windows

Mac os x

Dessin technique

DAO

Accueil téléphonique

Microsoft Office 2011

Chiffrage des chantiers

Suivi des marchés

Relevés de mesure