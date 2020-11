Thomas CHAIGNON

Âgé de 26 ans, je suis actuellement en recherche d'emploi après avoir validé mon Master "Responsable Commerce International" en alternance à l'EGC Basse-Normandie et sous contrat en qualité d'assistant commercial dans l'entreprise GEFCO FVL à Rennes.



Suite à la fin de mon contrat et à deux séjours "longue durée" en sac à dos en Amérique du Sud & en Asie du Sud-Est très enrichissants, je recherche un poste orienté commercial à l'export ; je n'ai pas de domaine d'activité privilégié.



Après des formations professionnalisantes (BTS Commerce International et Licence Professionnelle Développement International des Entreprises, assortis à des stages à l'étranger (Roumanie, Angleterre et Espagne) dans des domaines divers et variés, je souhaite mettre à profit mes connaissances acquises en matière de stratégie export afin de participer au développement d'une société qui explore un marché aux perspectives de croissance prometteuses.



Déterminé et doué de qualités de synthèse et de travail en équipe avérées, j'arrive à m'adapter assez facilement à un nouvel environnement.



D'une grande curiosité pour le monde qui m'entoure, je me passionne tout particulièrement pour le sport et son actualité, la géopolitique, la découverte de nouvelles cultures à travers mes différents voyages ainsi que les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Prospection internationale

Logistique internationale

Anglais et espagnol courants

Transport international

Marketing

Logistique

International

Développement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access