Thomas D'acquin DEMBA

Diplômé du troisième cycle (D E A en droit public et sciences politiques après une maîtrise en droit des affaires de la Faculté de droit de Clermont I, Université d'Auvergne 63000 France)



Ayant créé en 1994 une première entreprise dans le domaine d'administration des affaires et contentieux à Paris et effectué des travaux de recherche industrielle et de développement expérimental en SHS ET TIC en vue de proposer des services innovants aux usagers des administrations publiques francophones de 1994 à 2006 (démarches et recours pré-contentieux rapide en ligne), une seconde fut créée à Brest (29200)pour valoriser les résultats des travaux R&D et poursuivre la recherche en intégrant les thématiques de développement durable et de désenclavement numériques avec offre de services universels(en partenariat avec la Poste, service des Impôts, Télétravail...) aux habitants des zones rurales.



un site Web en cours conception présentant nos services aux potentiels clients; particuliers, petites entreprises, collectivités locales et associations.Array "le pouvoir d'accès à Internet durable"



Recherche des partenaires industriels et commerciaux pour diffuser les nouveaux usages responsable des TIC



