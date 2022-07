Thomas DAVRANCHE

-formation sarl SAMY à Pessac, par Alain Rocher

-CAP, BP carreleur mosaïste

-médailles d'or départemental, médaille d'argent régional au concours des meilleurs apprentis en 2005

-jury des olympiades des métiers section carrelage 2007 > 2012

-réalisation de salles de bain haut de gamme (travail visible sur notre site Web), réalisation de spa, hammam, sauna au grand hôtel 'the regen' ainsi que chez des personnes reconnues etc...

-création et réalisation de salles de bain sous plan

-septembre 2011 auto-entrepreneur

-1er avril 2014, gérant, sarl



réalisation de salle de bain clef en main suite à la collaboration avec la sarl Bordeaux Sanitaire Energies (BSE)

Pose de carrelage tout formats, carreaux ciment (en partenariat avec ces'art carrelage), pierres naturelles, mosaïque etc...



Travail minutieux et de qualité ayant toujours laissé une entière satisfaction de ma clientèle.



devis, plans et études de votre projet gratuits

garantie décennale



photos de nos réalisations, rejoignez nous sur https://www.facebook.com/davranche.thomas (M-tec carrelage mosaïque)



Nous sommes déjà partenaire des agences dorea déco, 1618 design , ainsi que de nombreux architectes, également en étroite collaboration avec la société ces'art carrelage pour le carreaux ciment. je souhaite élargir mon carnet d'adresses en vous proposant mes services.



Je reste à votre disponibilité pour le moindre renseignement, merci de me contacter au 06 87 89 23 15 , par mail à m-tec@outlook.fr ou encore via Facebook



Mes compétences :

Carreleur

mosaïste

Parquet