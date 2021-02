Thomas DE LIMBOURG

Depuis toujours l'animation a fait partie de ma vie, j'en ai fait donc mon métier.



En tant que Motion Designer, je donne vie à votre message, qu'il soit la présentation de votre business, une communication interne ou même un vidéo eLearning.

Pour se faire, j'utilise mes expériences précédentes pour me placer comme Directeur Artistique du projet, mais il est bien connu que "l'union fait la force !"

Je m'entoure donc de plusieurs indépendants expert dans leur domaine respectif pour réaliser une production propre et pertinente en lien direct avec vous et le corps de votre message.



Mes compétences :

C4D

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Photoshop