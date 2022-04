Alain ERNOTTE

Ingénieur Biochimiste, né en 1961, ma carrière m'a rapidement entraîné vers des fonctions de management. En 2000, je décide de créer mon propre cabinet de conseils, ALIAS Consult, afin d'augmenter le confort de vie au travail, en développant les compétences individuelles ainsi que les compétences propres à l'organisation en général : Organisation & management, principalement la gestion des ressources humaines, gestion des compétences, classification et grille salariale, formations en développement personnel, coaching, organisation et la gestion commerciale, détachement de personnel (interim management).En 2007, Philippe Vanwersch, Formateur, me rejoint comme associé pour développer le pôle "formations" d'ALIAS Consult : formations intra et inter-entreprises en leadership et gestion d'équipe, techniques de vente, communication, gestion de soi, gestion de plainte, process communication de Taïbi Kahler, la gestion du stress, du temps, ...

Notre passion ? L'efficacité au travers de l'humain.

ALIAS consult offre une large palette de services associés aux domaines d'expertises cités ci-dessus. Nous sommes partisans convaincus des réseaux et travaillons régulièrement avec des consultants free-lance en sous-traitance.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Leadership

Coaching