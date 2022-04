Fabienne DE BROECK

UNE EXPERTE EN FAIRE ET PENSER DIFFEREMMENT, AGITATRICE D'HABITUDES.





Aussi loin que remonte ma mémoire, je me souviens avoir toujours pris les chemins les moins utilisés et parfois même désertiques, désertés ou embourbés; ce qui me vaux le terme d'"originale" ou de personne "atypique".



Avec des idées telles que : pourquoi les mauvaises herbes sont-elles peu acceptées dans nos jardins pour que nous passions heures à les arracher et à les tuer ? Cela signifierait-il que la nature soit "mauvaise" ? De plus, certaines plantes se prêtent merveilleusement et délicieusement à l'art culinaire. Donc vive les mauvais herbes dans mon jardin, cela présage des petits plats extraordinaires.



UNE EPURATION DE SOI...AFIN DE GARDER L'ESSENTIEL.



Soucieuses depuis plus de 20 ans du développement personnel des individus (à commencer par moi bien sûr), j'ai toujours été attentive à utiliser des outils qui augmentent mon bien-être en même temps que l'efficacité.



Prendre les chemins de traverse m'a permis de découvrir des outils extraordinaires tel que les schémas heuristiques, qui partage ma vie depuis 9 ans et qui vont dans le même sens d'épuration des informations...sans jamais me décevoir, tout au contraire, en me surprenant tous les jours un peu plus par la pertinence de son intégration. A la même époque, j'ai appliqué les schémas à ma vie personnelle et familiale ainsi qu'en support de l'enseignement avec mes enfants et leurs copains en difficultés et je n'ai pu que confirmer que cet outil est redoutablement efficace.



UNE CONNAISSANCE THEORIQUE ET PRATIQUE DE L'ENTREPRISE



Qui eut cru que je lâcherai un beau matin de 2007 mon poste d'administrateur délégué et gestionnaire d'une PME (Laboratoire Belge de Thermométrie) pour un avenir incertain mais fait à 100 % de mes passions ?

Ces 16 années de gestion d'entreprise m'ont forgé à rebondir, à surfer sur la vague, à changer, à dynamiser des équipes pour passer d'un niveau d'efficacité à efficience...bref à manager les compétences.



J'ai également crée une autre activité professionnelle en m'aidant des schémas heuristiques avec des résultats tout à fait remarquables en un temps extrêmement court. Jamais je n'aurais pu réaliser ce que j'ai fait en mode linéaire.



De part mon expérience, les schémas heuristiques sont également un outils puissant de centrage. A l'heure où nous sommes envahit d'informations en tout genre et d'une dissociation de ce que nous sommes vraiment et ce que nous voulons, les cartes nous cristallisent à l'essentiel et nous font sortir de la confusions générale (sociale, politique, personnelle) que nous vivons UNE actuellement.



FORMATRICE RECONNUE



Transmettre des formations sur les cartes heuristiques tel était mon souhait afin de promouvoir cette méthode qui a transformée ma vie et celle des personnes qui me côtoient.

Une formation de formateur m'a très vite appris les astuces pour rendre l'atelier conforme à mon souhait : originale, surprenante, ludique, expérientielle et basée sur la motivation des participants.

De plus, mes nombreuses formations et pratiques en thérapies brèves (ma seconde casquette) apportent une palette d'outils de changement dont bénéficient les participants.



Une formation qui CARTonne.



90 % des personnes ayant suivi la formation ont emporté cet outils dans leur vie de tous les jours, que ce soit professionnelle ou privée et même les deux et 100 % des participants recommanderait cette formation.





Mais ce n'est pas parce qu'il y a des améliorations possibles dans sa manière de faire que l'on est obligé de les prendre.



Mes compétences :

Créativité

Mind mapping

Méditation