Thomas DELAGE

Grâce à mon profil de marketeur et passionné de nouvelles technologies, j'ai collaboré avec de nombreux annonceurs dans des secteurs d'activité variés.



Au sein d'agences spécialisées en conseil en communication, j'ai acquis les compétences de management de projets interactifs et de recommandations en stratégies digitales.



Institutions publiques et acteurs privés, les campagnes sont cross-canal et à la sauce 2.0



Intervenant au sein de Sup'TG - Bordeaux École de Management et de l'Université Bordeaux, je sensibilise et conseille les étudiants sur la gestion de leurs données numériques et leur é-réputation.



Mes compétences :

Community management

Communication

WebDesign

CMS (Wordpress / Drupal)

E-Marketing

Développement web

Ergonomie

Stratégie de communication

Stratégie digitale

webmarketing

Web 2.0

social media

Gestion de contenu