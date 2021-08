Thomas DELÉCOLLE

Après avoir obtenu une licence ARH j'ai débuté ma carrière en cabinet de conseil en recrutement.



J'ai complété mes compétences par un master en management et développement commercial en alternance, toujours dans le cabinet de conseil en recrutement.



Ainsi, j'ai pu évoluer vers vers l'univers de l'hôtellerie restauration comme responsable commercial et directeur général délégué de la Mainaz Hôtel Restaurant and Resort.



Dans la continuité, j'ai pris la responsabilité d'un restaurant bistronomique à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie.



Enfin, profitant de la crise sanitaire que nous traversons, j'ai procédé à une réorientation professionnelle vers le monde de la santé, je suis actuellement gestionnaire RH dans un hôpital.



Ce parcours atypique m'a permis dacquérir polyvalence, capacité d'adaptation, rigueur et méthodologie.