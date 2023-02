Chargé de la Relation adhérent et collectivité à LA MNT(CDD) suite à plusieurs mission en banque, 9 mois à l'agence CIC Vandoeuvre les nations comme conseiller accueil , 3 mois à la plateforme téléphonie du CIC Laxou au poste de conseiller en ligne



Je reste à l'écoute et disponible à toutes proposition de CDI et CDD



Mes compétences :

Bureautiques

Assurance

Communication

Commercial

Commerce

GED

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel