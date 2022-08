Thomas FAURE

Après un parcours dans plusieurs métiers (manutention, maçons, responsable technique dans un théâtre), je suis revenu à l'informatique côté programmation d'un BTS Informatique Industriel au la base de donnée internet.

Lors de ma formation de WebMaster / WebDesigner, mon étendu de contact s'élargis et j'obtiens mes premières satisfactions client. Des sites vitrines, catalogues ou boutiques en ligne avec gestion des stocks, des modules de newsletters. Je mets l'accents sur les normes W3C, une ergonomie intuitive et le "sur mesure".



J'ai souvent privilégié les développements personnalisés. Mon parcours pris expérience en SS2I et en WebAgency. La veille technologique m'amena au WEB 2.0 type Ajax et PHP5 P.O.O, Jquery, ...



Mes compétences :

Ergonomie

Javascript

Développement

Ingénierie

XHTML

Consultant

XML

PHP5

Intégration