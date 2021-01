Thomas FORTIN

Un parcours varié et un champ d’interventions large autour des domaines de l’aménagement et du développement durable des territoires. Des missions menées essentiellement sur un terrain de jeu riche mais complexe : le Finistère, territoire urbain, rural et littoral.



Depuis maintenant une douzaine d’années, mes différents postes et principalement, mon expérience de chargé d'études et d'opérations, m’ont permis de développer des compétences solides dans les multiples approches de l’urbanisme, depuis les phases de planification (définition de stratégies de territoire, plans-guides, programmes d’actions) jusqu’au suivi opérationnel des projets urbains.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Développement durable

Développement local

espaces naturels

SIG

Urbanisme

Conduite de projet

Renouvellement urbain