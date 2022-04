Delina HOLDER

Titulaire d'un doctorat en sociologie (immigration-intégration) je suis à la recherche d'un poste dans les domaines, de l'éducation, la formation professionnelle, ou l'insertion professionnelle.



Je possède des compétences:



*enseignante contractuelle pour l'Education Nationale



*coordination pédagogique en centre de formation professionnelle (2 ans d'expérience au GRETA): gestion des formateurs, mise en place et suivi des formations et des stagiaires



*formation professionnelle, niveau lycée: sciences médico-sociales, français, histoire-géographie, vie sociale et professionnelle



*formation continue,niveau Master : politique d'insertion, suivi de mémoire



*Insertion professionnelle (public en difficulté):recrutement, atelier recherche d'emploi, orientation professionnelle



Mes compétences :

Coordinatrice

Enfance

Formation

Insertion Professionnelle

Petite Enfance

Sociologie