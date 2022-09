Thomas GEORGE

Passionné par l'informatique et le Web depuis le milieu des années 1990, j'ai fondé la société Coactis à la sortie des études en 2005. Dans un premier temps tourné vers l'assistance informatique aux particuliers, certaines opportunités et rencontres professionnelles m'ont conduites à rapidement tourner les activités de Coactis vers le Web dans le secteur du BtoB au travers de réalisations de sites vitrine et de-commerce pour la plupart en marque blanche.



A partir de 2011, rejoint par un associé et des collaborateurs, Coactis change de dimension et devient une marque synonyme d'exigence et de rigueur professionnelle.



A partir de 2017, Coactis propose les services de ses développeurs et chefs de projet à la société Digicom et intervient sur des projets IT d'envergure dans les DSI de grands comptes en Ile-de-France .



En 2021, Coactis est absorbée par DIGICOM CORPORATION, la filiale française d'un groupe international de conseil et développement en informatique fondé en Inde dans les années 90 dont je suis actuellement co-gérant et associé.