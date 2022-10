Thomas L'HOSTIS

J'ai 27 ans et j'habite près de Nantes. Je souhaite explorer au delà de mes situations de confort. J'aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences afin de me perfectionner. J'aime les gens. Toujours souriant, de bonne humeur. Ma famille, mes amis sont tout pour moi. Le sujet de la santé est important pour moi et je souhaite la partager au plus grand nombre.



Mes compétences :

Facebook

Adobe

Internet

Mac OS

Microsoft Office

PC

HM (Hopital Manager)

SAP

Prise d'initiative

Analyse

Travail en équipe

Travail en multi-sociétés

Banque

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs