Avec une première décennie dexpérience opérationnellement dans la Supply Chain dans différentes typologies dindustries, j'ai développé une réelle préoccupation pour le Service Client et loptimisation globale. Après une deuxième décennie en position de consultant - formateur en industrie et services, je mise maintenant sur le développement humain et son autonomisation pour rendre les progrès durables en adoptant une posture de coach professionnel.