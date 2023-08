Thomas LAPIERRE

Ingénieur chef de projet expérimenté en pilotage de grands projets d'infrastructures, notamment sur le ferroviaire (lignes existantes et lignes nouvelles). Généraliste, curieux et polyvalent, j'apprécie travailler tant sur les sujets techniques que la gestion de projet ou encore le digital (BIM, jumeaux numériques). Après 10ans passés en maîtrise d'oeuvre, je poursuis actuellement ma carrière dans une collectivité territoriale à un niveau maîtrise d'ouvrage/porteur de projet. Mon ambition est d'oeuvrer aux transitions et transformations du monde d'aujourd'hui vers celui de demain.



Diplômé de l'École d'Ingénieur Centrale Lyon, spécialisé en Génie civil et Environnement en 2010.



Mes compétences :

Ferroviaire

Gestion de projet

Travaux publics

Génie civil

Microsoft Excel

Analyse technique

Analyse de risque

Relation Client