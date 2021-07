Thomas LEONCE

Agé de 20ans, Suite à l'obtention de mon baccalauréat général filière littéraire. J'ai décidé de m'orienter vers une spécialité qui me correspond: Le Théâtre. En intégrant Une école supérieure national professionnel de théâtre à Limoges. J'ai décidé de revenir en Guadeloupe afin de construire mon réseau. Car il est essentiel pour un artiste de construire son réseau artistique c'est l'objectif depuis 2ans ainsi que de transmettre à des jeunes ma passion et mon savoir-faire acquis en métropole. Toutefois J'étends mes expériences professionneles dans le domaine commercial. J'ai travaillé au sein de grandes entreprises tel que "Milénis", "Hyper Casino", "Caribbean Culture House". J'ai décidé de suivre une formation dédié aux nouveaux métiers du numérique pré-qualifiante que propose Concept-X formation, en partenariat avec la Région Guadeloupe. J'aspire a utiliser des outils techniques dédié aux numérique afin de pouvoir me développer, me construir et en faire mon métier, au profits d'entreprises d'associations ou de particuliers.