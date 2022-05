Lio LEONCE

Hi everyone,

Je compte aujourd'hui près de 16 ans d'expérience dans la finance bancaire dans l'immobier et le crédit' donc des roles progressifs/responsabilités.

Ma formation, mes compétences et mon cheminement de carrière m'ont donc amené à développer une solide expertise dans l'immobilier et aussi dans l'analyse des structures et des processus de travail.

Dealing with Real estate Brokers daily in the past and now the branches, not easy at all!

High level of stress daily due to constant conflict duties!

Specialties/ Skills: Fully professional proficiency bilingual in French and English.

Je dis ceci :Pour moi, la richesse n'est pas dans le grand nombre de bien que l'on a, mais dans le grand nombre de personnes qui attend ou a reçu de nous un service. Celles-ci nous apporteront toujours ce que l'argent ne pourra jamais nous donner.

Mes compétences :

Conformité

Gestion financière

Analyse financière

Audit financier

Retail banking

Finance

Crédit immobilier

Analyse crédit

Fluent in English and French