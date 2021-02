Thomas LESTIENNE

Mon 1° emploi de 1992 à 1997 fut chez FMA puis AMI comme technicien de maintenance en informatique, en relation avec mes études en électronique car à l'époque on reparaît le matériel "au composant"

Puis en 1998, je suis rentré chez Cilec toujours comme technicien de maintenance puis administrateur réseau. Des démissions successives au sein de l'entreprise m'ont permis de tenter l'aventure commerciale. Cette branche m'a définitivement plu, et j'ai donc confirmé ce statut de commercial en postulant chez OKI où j'ai occupé le poste d'ingénieur commercial grands comptes et responsable d'agence Nord-Est de 2003 à 2012.

Depuis novembre 2012, j'ai rejoint l’équipe Epson Strasbourg pour y devenir Ingénieur Technico-Commercial.