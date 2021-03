A 45 ans, Thomas LORIAUX, Ingénieur Civil Architecte, est diplômé de la faculté polytechnique de lUniversité de Louvain-la-Neuve en Belgique, il est par ailleurs diplômé en philosophie de la même université.



Parallèlement, il mène depuis plus de 30 ans une carrière dartiste acrobate et d'enseignant des arts du cirque, spécialisé dans les disciplines aériennes et le trapèze volant.



Après avoir dirigé pendant deux ans un bureau détudes dédié aux techniques de spectacle, il rejoint Bureau Veritas et ensuite Dekra Norisko (organismes de contrôle agréé) en tant que contrôleur spécialisé dans les secteurs des Spectacles & Événements et soccupe plus particulièrement de la solidité et de la conformité des sites et des équipements de spectacles.

Il coordonne et anime régulièrement diverses missions de prévention et de formation de techniciens du spectacle à la sécurité, aux accroches, au levage, au montage de structures et au travail en hauteur.



En 2012, il fonde le B.E. spécialisé CATS Engineering.

www.facebook.com/pages/CATS-Engineering/478982822126292



Spécialités : Ingénieur Civil Architecte.

Ingénieur Structures - Préventionniste - Formateur.



Enseignant des Arts du Cirque : acrobatie aérienne.



Spécialisé dans les secteurs :

Spectales, Evénements, Loisirs, Parc d'Attractions, Audiovisuel, Télé, Cinéma



Compétences :

Contrôle technique, Formation, Réglementation, Sécurité, Technique, Ingénierie, Dessins techniques 3D.