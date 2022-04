Commercial et chef de projet évènementiel: prestations du type conventions, lancements de produits, inaugurations, tournées promotionnelles alcooliers, stands, salons, soirées...) Gestion jusqu'à 150 évènements par an et budget jusqu'à 1,5M€ pour un évènement



Mes compétences :

Méthodique

Réactif

Relationnel

RIGOUREUX

Sens pratique

Technique